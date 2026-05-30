30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の804ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 881.27ポイントボリンジャーバンド3σ 856.09ポイントボリンジャーバンド2σ 830.90ポイントボリンジャーバンド1σ 825.00ポイント5日移動平均 818.37ポイント29日東証グロース市場250指数現物終値 8