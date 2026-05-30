【ワシントン共同】米南部ルイジアナ州上院は29日、連邦下院選の区割りを変更する法案を可決した。州下院は既に可決しており、ランドリー知事が署名して成立する見通し。民主党支持者が多いとされる黒人住民が多数を占める選挙区を二つから一つに減らし、共和党が有利になる選挙区が一つ増える。米メディアが伝えた。同州の連邦下院選挙区は六つあり、現状は共和党議員が4人、民主党議員が2人。連邦最高裁が4月29日、同州の