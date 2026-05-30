「いぃよぉ〜」のギャグでおなじみの「吉本新喜劇」座長・アキ。「吉本新喜劇座員総選挙」では2022〜24年に3年連続1位を獲得し殿堂入りするなど人気を博す彼が、2025年3月に『吉本新喜劇アキプロジェクト「時が来た」』を初演。幕末の動乱の中で思いをたぎらせる土佐の志士たちを描いた青春時代劇を緊張感・迫力たっぷりの殺陣＆アクションで魅せる本舞台は、好評を得てすぐさま再演が決定。今年1月の大阪公演に加え、今夏、その