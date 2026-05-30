紺野彩夏主演のドラマ『三カ国な王道LOVE』が、テレビ朝日系（一部地域を除く）にて5月30日より毎週土曜24時30分に放送されることが決まった。【動画】超カオスな恋愛を予感させるドラマ『三カ国な王道LOVE』映像本作は、日本、韓国、インドの3カ国の“王道恋愛”が同時にやってきて、それぞれの世界線が交差する超カオス・グローバルラブコメ。恋なんてもうしないと決めていた主人公・三葉（紺野）。転職初日、新しい職場で