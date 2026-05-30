ママ友から毎回のように大量のお下がりをもらい、クローゼットも気持ちも限界に……。C美さんはそんな状況に悩んでいました断ることができず、モヤモヤを抱えたまま受け取り続けていたある日。夫の何気ないひと言をきっかけに、思い切って一歩踏み出してみることに。その結果、見えてきたのは意外な反応でした。ママ友との距離感に気づかされるエピソードです。 汚れたお下がり