◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのキム・ヘソン内野手が３Ａマイナーに降格すると米メディアが２９日、報じた。代わってＤＦＡ（事実上の戦力外）からマイナー契約したサンティアゴ・エスピナル内野手（３１）が昇格する見込みで、チームに合流している。キムヘソンは４３試合、１１６打数３０安打、１本塁打、１１打点、打率２割５分９厘をマ