球団公式SNSが脚光米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー1年目ながらここまで本塁打（20本）、打点（41打点）でリーグトップに立つなど、打撃面でチームを牽引する。球団公式SNSはファッションに脚光。デニムで決めた1枚に熱い視線が注がれている。グラウンド外でも視線が集中した。椅子に座ってカメラの前ではにかむ村上。イベント出席時の一コマとして捉えられた1枚では上下デニムの装い。チームメー