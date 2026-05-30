C大阪MF上門知樹は岡山戦で383日ぶりのゴールを決めたゴールセレブレーションを封印した一戦で、セレッソ大阪のMF上門知樹（うえじょう・さとき）が383日ぶりのゴールを決めた。右膝の大怪我を乗り越え、チームを百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTグループの2位に導いた29歳のヒーローが、古巣・ファジアーノ岡山戦で抱いた万感の思いを追った。（取材・文＝藤江直人）ファーストプレーで目標を成就させた。実に383日ぶり