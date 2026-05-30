名古屋FW山岸祐也が得点王を獲得地域リーグラウンドを終えたJ1百年構想リーグで、10ゴールをあげた名古屋グランパスの山岸祐也が得点王を獲得した。2024シーズンの名古屋移籍後は怪我の連鎖に苦しんできたストライカーが32歳にして覚醒を遂げた背景には、シーズンから指揮を執る68歳のミハイロ・ペトロヴィッチ監督の存在があった。（取材・文＝藤江直人）J1百年構想リーグで放った24本目のシュートで初めて見せた形だった。