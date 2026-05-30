5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£Âç¤­¤Ê¥´¡¼¥°¥ë¤ÇÁÇ´é¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¾ï¤Ë±£¤¹¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤é¤¬¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸ÂÖ¤òÃµ¤ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢