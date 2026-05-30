◇交流戦ヤクルト7−2楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルト・山野太一投手（27）が29日、楽天戦で7回途中1失点と好投し、両リーグトップの7勝目を挙げた。池山隆寛監督（60）にとっては、楽天時代の野村克也監督に打撃コーチとして師事した古巣球場での一戦で交流戦初勝利。連敗を3で止め、同率でリーグ首位をキープした。近年大きく負け越していた5月は12勝9敗1分けとし、リーグ優勝した22年以来、4年