掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん（@rafu_kurashi）が30日までに、日々の地味なイライラであるシャンプーやボディソープの“詰め替え問題”を解消してくれるダイソーの画期的なアイテムを紹介した。【写真一覧】“詰め替え問題”の救世主！名もなき家事が劇的にラクになるダイソー・アイテムらふさんが「もっと早く知りたかった!!」とダイソーの詰め替えボトルの使い方を投稿。「溢れる」「洗い残し