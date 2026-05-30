かつての男子ゴルフツアーは、スター選手の活躍がテレビ視聴率をけん引していました。なのに最近の男子ツアーはスターが不在。新しく現れる兆候はありません。そしていまだスターを育てようとしない日本ゴルフ界の指導者達は、何を考えているのでしょうか。スターは湧いて出て来るものではありませんよ。これから、いかに日本の男子ゴルフ界が、スター頼みだったかを書かせて頂きます。男子ゴルフの視聴率が高かった時代には…ジャ