突然ですが、「F-35」が何の略か知っていますか？「F」は何の略だろう…？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Fighter-35」でした！F-35は、アメリカのロッキード・マーティン社が開発した最新鋭の多用途ステルス戦闘機です。「F」は「Fighter」の頭文字で「戦闘機」を意味します。この戦闘機の最大の特徴は、レーダーに捉えられにくい「ステルス性能」と高度な電子システムを兼ね備えている点です。機体には3つのバリエ