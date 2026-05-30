アメリカのトランプ大統領は29日、イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、最終決断を下すため会合を開きました。アメリカメディアは、結論は出なかったと伝えています。アメリカとイランの間では、停戦をさらに60日間延長し、イランの核兵器開発計画をめぐる交渉を始めるとした覚書について詰めの交渉が続いていると報じられています。こうした中、トランプ大統領は29日、交渉をめぐる最終決断を下すため、ホワイトハウスで会合