松永久秀の肖像画（画像：共同通信社）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第20回「本物の平蜘蛛」では、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉に、信長が激怒。秀吉は蟄居（ちっきょ）を強いられることになり……。今回放送の見