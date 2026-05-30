◇交流戦巨人4―2日本ハム（2026年5月29日エスコンF）「9番・左翼」で出場した巨人・松本が、昨年まで在籍した古巣の本拠で貴重な一打を放った。1点リードの6回2死三塁から達の152キロ直球を右前適時打。4回2死一、三塁では遊ゴロに倒れており「前の打席で打てなかったので、なんとか還そうと。それだけです」と塁上で何度も右腕を突き上げた。ヒーローインタビューに登場し「ヒーローに選んでくれてありがたかったです