現在、国会で議論が進んでいる皇室典範の改正。その内情は国会議員の中でも数少ないメンバーで議案を決め、有識者会議も開かないままに「女性皇族が結婚しても皇族として残ること」および「旧宮家を養子という形で皇族に復活させ皇位継承者の不足を補うこと」を議論するという進行になっていて、国民の支持が高まっている女性天皇誕生の可能性はそもそも議題にすら入っていない。かつては女性天皇もいたところ、大日本帝国憲法のも