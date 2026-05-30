ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――３歳世代の頂点を決する競馬の祭典、Ｇ?日本ダービー（東京・芝2400ｍ）がいよいよ５月31日に行なわれます。大西さんは1997年にサニーブライアンで制していますが、ダービーというレースに抱く印象を聞かせてください。大西直宏（以下、大西）非常に特別なレースですね。僕がダービージョッキーになれたのはキャリア18年目のことでしたが、デビューからそれまでの間、ずっ