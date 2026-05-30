不況下の「円本」ブームから「全集」が生まれた2026年6月13日まで日本近代文学館(東京・目黒)で「円本」から読む日本近代文学という展覧会が開催されています。「円本」とは、昭和初年頃の日本を襲った不況の中で登場した、1冊1円の安価な書籍のこと。改造社が発刊した「現代日本文学全集」がその始まりとされています。発売前予約を取り、装幀などを簡易にすることでコストを下げて大部数を製造販売する方式で、読者層を一般