aespa¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¾×·â¤Î¡ÈÁ´¿È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¡É¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGUCCI¡×¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á°±ÒÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¥¹¥â¡¼¥­¡¼¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È±Ô¤¤´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ