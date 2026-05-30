女の子に対して居心地の良さを感じると、恋愛感情を抱いてしまうもの。きっと女の子も同様に、居心地が良いと感じる男性に対しては、好感を持ってもらえる可能性があるでしょう。では一体、どのような振る舞いによって「居心地の良い男性」と思われるのでしょうか。そこで今回、「居心地が良い男性と思われる行動８パターン」を紹介させていただきます。【１】自分の信念を持ち、お互い切磋琢磨できる男性目標を持ち、必死に努力し