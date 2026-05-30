半数近い夫婦が、互いの資産状況を「知らない」ITフリーランス向け案件紹介サイト「フリーランスジョブ」を展開するHajimariが実施した共働き夫婦の家計管理調査で夫婦関係における、ある「秘密」の存在が明らかになった。同調査ではまず、お金の管理方法について聞いている。最も多かったのは「共通口座に一定金額を入れ、残りは各自のお小遣い」（29%）という形式。次いで「項目別に支払いを分担」（26%）。完全な小遣い制を採用