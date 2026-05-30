２０２２年の北京冬季五輪フィギュアスケート女子の金メダリストの最新姿にファンは驚がくした。２２歳のアンナ・シェルバコワ（ロシア）が日本時間３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｎｉｃｅ−＞Ｍｏｎａｃｏ−＞Ｃａｎｎｅｓ」と投稿した。写真ではサングラスを頭に乗せて、肩を出した黒のトップスに美脚があらわになっっている白のショートパンツで街を歩く姿をアップした。この投稿には「あなたは美しい！女