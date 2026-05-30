リトアニア外相が攻撃を示唆今回は、スイスでもっとも高い信頼を得ているだけでなく、ドイツ語圏においても高い信頼度を獲得している「ノイエ・ツュリヒャー・ツァイトゥング」（NZZ）に掲載されたリトアニアのケストゥーティス・ブドリス外相（下の写真）へのインタビューの話を取り上げたい（この新聞については、拙稿「スイスの有力メディアが痛烈批判！ノルドストリーム爆破事件に「新説登場」でいま問われる、ドイツ政府の重