犬はテレビや動画がわかるのか犬向けの動画コンテンツが人気だという。例えば、動物のアニメーションとハワイアン風のヒーリングミュージックを犬用に配信しているYouTubeチャンネル「Siesta Dog TV」の中には、数百万回再生されているものもあり、愛犬が動画を見ている間、リラックスしているように見えるという飼い主もいる。インディアナ州パデュー大学の研究では、動物保護施設にいる犬に動画を見せたところ、「ストレスの兆候