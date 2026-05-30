「娘のクラスのAちゃんママは学年2クラスの中でもボス的存在。Aちゃんのお姉ちゃんが優秀で有名私立の中学に入ったこともあって、先生たちや他のママたちもヨイショばかり……。先日、運動会があってみんなAちゃんママ詣でに忙しくて……。子どもの運動会でなんで人間関係を気にしなくちゃいけないのか、ウンザリです」（40歳）「先日の保育園の遠足のとき、参加したお母さんたちから『Bくんたちとみんなで新しくできた英会話教室