プロ野球セ・パ交流戦は29日、6試合が行われました。交流戦の2カード目の初戦となったこの日。中日が勝利したことで、両リーグあわせて唯一の4連勝としました。さらにここまで勝利のなかった阪神とヤクルトが勝利。楽天と広島が4連敗を喫しています。この結果、中日が単独首位。3勝1分けの西武が単独2位に浮上しました。初黒星を喫した日本ハムとロッテは3位タイに後退。楽天と広島が11タイにつけています。＜5月29日の交流戦結果