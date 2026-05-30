ゴルフのレッスンでよく使用される用語を正しく理解できていますか？奥嶋コーチに、レッスン用語のの本当の意味を解説していただきました。 【用語：ダウンスイングで腰の右側をバンプする】ダウンスイングで左足の上に体重を乗せるため、腰をヨコにスライドさせていない？ バックスイングをすると、腰の右側は左側より高くなっている。この高さを変えずに腰を回していくと、体重を左足のほうに乗せることができ