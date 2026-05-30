給料はきちんと振り込まれているはずなのに、給料日前になるといつも「今月もギリギリだ」と焦ってしまっていませんか。無意識のうちに「カフェ代500円」を浪費してしまう人がいる一方で、人の信頼や協力を得たい場面での「缶コーヒー130円」には迷わず投資できる人もいます。このお金の使い方の違いが、将来の成果や資産に“決定的な差”を生むと著者は語ります。本記事では、生方 正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員でもでき