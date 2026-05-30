＜オーストリア・アルペン・オープン2日目◇29日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間先週自己最高となる2位になった金子駆大が、今週も好調を維持している。9位で初日を終えると、第2ラウンドも6バーディ・1ボギーで連日の「65」を記録。首位と1打差のトータル10アンダー・2