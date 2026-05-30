＜ショップライトLPGA初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、現在、第1ラウンドが進行中。終盤に差し掛かっている。【写真】はにかみが初々しい！ 吉田優利のJK時代日本勢は8人が出場。3番パー5でイーグルを奪うなど、1イーグル・4バーディ・2ボギーの「67」をマークした吉田優利が、4アンダーで初日の競技を終えた。ホールアウト時点