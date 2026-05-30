アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳による『SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳「シャッターに思いを込めて」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。得意のダンスで鍛えたスタイルとキュートなルックスで注目を集める水野が、多彩な表情で新たな魅力を披露している。【表紙】近すぎる…！歯磨きしながらちょっぴり上目遣いの水野瞳水野は2003年、愛知県生まれ。Devil ANTHEM.のメンバーとして活動する一方、グラビア