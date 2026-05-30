元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。「好きな人を車で迎えに行くという憧れを叶えました」とつづり、運転席でハンドルを握る“横顔ショット”を披露した。【写真】「様になってる」運転席での“横顔ショット”を披露した須田亜香里須田は続けて「信頼してもらえているようで幸せだった。素敵な手作りの花瓶も貰ったよ。冷蔵庫にくっつけた！可愛すぎる!!一緒に飲んだコーヒーも鍋も美味