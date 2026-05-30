■「これ面白かったね。夢のオートバイだね」タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）の作業場「世田谷ベース」に総務として所属する“ユーチャン”こと雄一郎さんが、30日までにYouTubeチャンネル「SETAGAYA BASE ユーチャンネル」を更新。所とともに、お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が、ホンダ“名車”を絶賛した。【動画】走行シーンもかっこいい！所ジョージ絶賛のホンダ“名車”の全貌この日は