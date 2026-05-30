5年ごとに行われる国勢調査の速報値が発表され、1970年の調査以降、増加を続けてきた福岡県の人口が減少に転じました。県内の自治体で最も人口が減少した北九州市では、企業誘致や観光の分野で人を呼び込もうとする取り組みが行われています。国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日時点の福岡県の人口は508万1879人で、前回の調査より5万3335人、率にしておよそ1パーセント減りました。福岡県の人口は1970年の調査以降