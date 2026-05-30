【予想動画】日本ダービー（東京優駿）｜https://youtube.com/live/F3AZfRTlR8A ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』 クラシック三冠レースの第二弾 競馬の祭典『日本ダービー（東京優駿）（GI）』をガチ予想！ ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみ