◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。相手はリーグトップ２１本塁のシュワバーら率いる強力打線。チームは５連勝中と好調なだけに、大谷の２戦連発となる１０号にも期待がかかる。休養日を挟んで迎えるフィリーズとの３連戦。２７日（同２８