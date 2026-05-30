「このままこの会社で働き続けて、幸せになれるのだろうか」――そんな漠然とした不安を抱えながら、日々の生活に追われている20代、30代の方は少なくありません。特に、出産や育児といったライフイベントに直面したとき、これまでのキャリア観は大きく揺さぶられます。今回は、制度の整わない環境での子育てと仕事の両立に限界を感じ、「未経験職種」に挑戦して見事理想のキャリアを切り開いたAさんの事例をご紹介します。（文／