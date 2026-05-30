ウエニ貿易は5月29日、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK」から、TVアニメ「ONE PIECE」のバギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの「四皇」をイメージしたスマートウォッチを「麦わらストア」の全国10店舗とオンラインストアで発売した。価格は1万2980円。●ファーウェイと協力 キャラクターデザインと実用性を両立「GARRACK」ブランドは、単なる外装のデザインだけでなく、機能やシステム面にまでキャラクターの特性が