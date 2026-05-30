●海外勢が8週連続で買い越し、8週合計買越額は7兆9497億円 東証が28日に発表した5月第3週(18日～22日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週後半にAI・半導体株が買い戻され、日経平均株価が前週末比1929円高の6万3339円と2週ぶりに大幅上昇したこの週は、海外投資家が8週連続で買い越した。買越額は4609億円と前の週の5572億円から縮小した。8週間合計の買越額は7兆9497億円に上る。海外投資家は先物の投資部門別売