6月3日に投開票される韓国の統一地方選挙に立候補した政権与党の候補者らが「大韓民国の主敵は？」との質問に回答できず、波紋が広がっている。保守系紙が伝えた。野党は「安全保障に対する考えも表明できないのは国民を欺いている」と批判。与党側は「二分法的なイデオロギー戦争」と反論している。保守系とされる朝鮮日報によると、釜山市北区甲選挙区の国会議員補欠選挙に与党「共に民主党」から出馬したハ・ジョンウ候補は22日