俳優の川島海荷さんが自身のインスタグラムに、ウェディングドレス姿を投稿しました。 【写真を見る】【 川島海荷 】ウェディングドレス姿を披露「半年前に結婚式を挙げました」2024年12月に競泳選手・中村克さんと結婚川島さんは「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」とテキスト。控え室で、ウェディングドレスにデコルテと肩からレースのストールを羽織って支度する姿を投稿しています。 「今思い