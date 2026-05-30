富山県氷見市の山あいに、手づくりの小さなヤギ牧場がある。ヤギのミルクを飲んで育ったという村江元三さん（80）が8年前、生まれ育った地区で始めた。交流サイト（SNS）で知った観光客やボランティアが県外から来るほどの人気で、地域の活性化に一役買っている。村江さんは「ヤギに会って癒やされて。元気な限り続けたい」と意気込んでいる。（共同＝野尻稀海）4月中旬に「げんじぃの吉がけ牧場」を訪れると、木々に囲まれた