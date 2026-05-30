引退後、アストロズから「キャンプに来ないか？」というお誘いがあった。オーストラリアの球団からも話があったが、39歳になる年に海外で苦労する気にはなれなかった。2001年（平13）、ニッポン放送の解説者としてネット裏の生活をスタート。02年からはテレビ東京の解説もやらせていただき、球場で権藤博さんとよく一緒になった。00年には代打を出されて猛反発したが、権藤さんも前年限りで横浜（現DeNA）を退団。怒りは氷解