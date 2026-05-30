タレントのゆうちゃみが、番組収録中に涙を流す一幕があった。【映像】涙を流すゆうちゃみ＆元サッカー日本代表『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。5月29日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一朗が登壇。天才すぎるが故に調子にのってしまった、数々のしくじりエピソードを