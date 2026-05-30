「 “首を狙え” というのがハンターの鉄則。クマでもシカでも “ここ” （首）が急所だからなんです」栃木県猟友会塩原分会所属の馬場順子さんは、ハンター歴5年。これまでにクマ2頭、シカ5頭を仕留め、発見した獲物は絶対に見逃さないというすご腕の狙撃ハンターだ。「最近、東北地方ではクマが市街地域にまで出没しており、今年もクマ問題が大きくなりそうですが、この地域ではまだ見かけないですね。このあたりは、だいたい