1990〜2000年代にテレビや雑誌を席巻したスター料理人たち。いまも厨房や店に立ち、新たな挑戦を続けている彼らの現在地を追った!東京・日本橋の老舗洋食店「たいめいけん」。昭和から愛され続けるこの店の三代目が、バラエティ番組でも人気の茂出木浩司シェフ（58）だ。「僕はタレントでもなんでもないんです。基本は料理屋の料理人。僕が人を喜ばせられるのは、本来はテレビではなく、料理ですから」ニュージーランドでの