立浪和義氏は名球会の公式YouTubeに出演プロ通算2480安打の立浪和義氏が日本プロ野球名球会が発信する公式YouTube番組「名球会チャンネル」に登場し、自身の中日監督時代を振り返った。就任した2022年当時、チームは「負け慣れしていた」などと語った。立浪氏は2022年から3年間、指揮を執った。2013年から2021年までの9年間でAクラスは2020年の3位のみ。「ほとんどBクラスで、もちろん外からはずっと自分が監督になる前の選手