これは筆者自身の体験です。息子が5歳になり、毎日のようにお友達と遊ぶのが日課になりました。最初は微笑ましく見守っていたのですが、ある日、遊びがエスカレートし思わぬトラブルに発展しました。この出来事をきっかけに子ども同士の遊びのルールや、親としての対応の大切さに気づかされたお話です。 息子とお友達の遊びのルール 息子が5歳になり、毎日幼稚園から帰ると「今日もお友達と遊びたい！」と